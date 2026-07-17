اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة"، وذلك بعدما اتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف الجسور ومراكز النقل.وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للصحافيين: "لا يزال الأمين العام قلقا للغاية من التصعيد العسكري المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".وابدى قلقه "حيال الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وانحاء المنطقة، فهذه الهجمات غير مقبولة".