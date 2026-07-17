غوتيريش قلق من استهداف مواقع مدنية في الشرق الأوسط
-
17 July 2026
-
15 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة"، وذلك بعدما اتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف الجسور ومراكز النقل.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للصحافيين: "لا يزال الأمين العام قلقا للغاية من التصعيد العسكري المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".
وابدى قلقه "حيال الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وانحاء المنطقة، فهذه الهجمات غير مقبولة".
-
Just in
-
21 :01
تمشيط اسرائيلي في كفرتبنيت
-
20 :58
شركة "كبلر" لتتبع الملاحة: 8 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس في أدنى مستوى للعبور منذ 3 أسابيع
-
20 :55
تسنيم عن مصدر إيراني: بحرية الحرس الثوري استهدفت اليوم سفينة ترفع علم تايلاند حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن
-
20 :54
وسائل إعلام عراقية: تحطم طائرة مسيرة مفخخة في السليمانية بإقليم كردستان العراق مما أدى إلى اشتعال حريق هائل
-
20 :33
النائب الأول للرئيس الإيراني: ردنا على الاعتداء على أي شبر من أراضينا سيكون حاسمًا وخارج الحسابات المعتادة
-
20 :29
الدفاع المدني في غزة: استشهاد 8 جراء غارة للاحتلال في مخيم النصيرات بغزة
-
-
Other stories
-
-
-
وكالة فارس: إيران قد تستهدف 5 موانئ رئيسية في دول الخليج.. ما هي؟
-
بحرية الحرس الثوري نفت ما اعلنته القيادة المركزية الأمريكية: وحداتنا البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأميركي
-
اميركا تستهدف "عين الحرس الثوري" على خليج عُمان !
-
كولومبيا ستفتتح سفارة بالقدس مع استئناف العلاقات مع إسرائيل
-
التحقيق مع مُشغِّل جهاز التلقين الخاص بترامب قبل خطابه المُرتقب.. ما القصة؟
-
«الجمعية الوطنية» الفرنسية توافق على مشروع قانون الموت الرحيم
-
مقتل جندي وإصابة ستة آخرين بانفجار مستودع ذخيرة في إندونيسيا
-
ميلوني تتكبد هزيمة برلمانية قبل الانتخابات العامة
-
ماكرون يحذّر من صيف «شديد» فيما تستعر حرائق الغابات في أوروبا
-
وكالات أمريكية تصادر أكثر من 700 مسيرة قرب مواقع كأس العالم
-
مقتل شخص على الأقل وإصابة 100 خلال تدافع بمهرجان في الهند
-
ماسك يدعم لوبان بالانتخابات رغم إدانتها.. وبارو: الحمقى فقط لا يغيرون آراءهم
-
هل يتأجل نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا؟
-
"لم يعدّ لديّ منزل"... رئيس يعرض شقّته للبيع
-
دخان حرائق الغابات في كندا يخنق تورونتو.. ويهدد مدناً أميركية
-
الولايات المتحدة ستقلص مدة إقامات الصحافيين والطلاب الأجانب
-
الهدف لم يكن الجسور.. ما هي دوافع الضربات الأميركية!؟
-
ترامب يكشف عن "أكبر اختراق انتخابي في التاريخ"!
-
هجوم إيراني يستهدف الكويت والبحرين وقطر والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات
-
الهجمات الأميركية الإيرانية تتصاعد... والبيت الأبيض يؤكد أن طهران تريد اتفاقاً
-
-
Just in
-
21 :01
تمشيط اسرائيلي في كفرتبنيت
-
20 :58
شركة "كبلر" لتتبع الملاحة: 8 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس في أدنى مستوى للعبور منذ 3 أسابيع
-
20 :55
تسنيم عن مصدر إيراني: بحرية الحرس الثوري استهدفت اليوم سفينة ترفع علم تايلاند حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن
-
20 :54
وسائل إعلام عراقية: تحطم طائرة مسيرة مفخخة في السليمانية بإقليم كردستان العراق مما أدى إلى اشتعال حريق هائل
-
20 :33
النائب الأول للرئيس الإيراني: ردنا على الاعتداء على أي شبر من أراضينا سيكون حاسمًا وخارج الحسابات المعتادة
-
20 :29
الدفاع المدني في غزة: استشهاد 8 جراء غارة للاحتلال في مخيم النصيرات بغزة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
-
-
-
17 July 2026
-
قائد الجيش عرض مع ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين سبل دعم النازحين
-
-
-
17 July 2026
-
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بحث في الأوضاع العامة بالجنوب مع قائمقام حاصبيا
-
-
-
17 July 2026
-
بعد استشهاد 3 عسكريين...تدابير امنية للجيش وتوقيف أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش
-
-
-
17 July 2026
-
وكالة فارس: إيران قد تستهدف 5 موانئ رئيسية في دول الخليج.. ما هي؟
-
-
-
17 July 2026
-
بحرية الحرس الثوري نفت ما اعلنته القيادة المركزية الأمريكية: وحداتنا البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأميركي
-
-
-
17 July 2026
-
اميركا تستهدف "عين الحرس الثوري" على خليج عُمان !
-
-
-
17 July 2026
-
جابر استعرض مع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك
-
-
-
17 July 2026
-
وزير الثقافة: ليلة المتاحف استفتاء على عطش شعبنا للتعرف على تاريخه
-
-
-
17 July 2026
-
بالفيديو: المشهد الاخير لشابة لبنانية قتلت بطريقة غامضة !
-
-
-
17 July 2026