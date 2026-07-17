نفت بحرية الحرس الثوري الإيراني ما اعلنته القيادة المركزية الأمريكية، من انها دمرت أمس برج المراقبة في ميناء الشهيد كلانتري في تشابهار جنوبي إيران، مؤكدت ان وحداتها البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأميركي .

وكانت ذكرت القيادة الاميركية ان تدمير البرج في تشابهار يضعف قدرة الحرس الثوري على تنسيق الهجمات على السفن المدنية، مشيرة الى ان البرج المدمر كان ضمن شبكة مراقبة على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عمان.





