أعلنت القيادة المركزية الأميركية انه "في 16 تموز، نجحت القوات الأميركية في تدمير برج المراقبة بميناء شهيد كلانتري في شاه بهار، وهو جزء من شبكة مراقبة بحرية على طول ساحل خليج عُمان، استخدمها الحرس الثوري لعقود لتتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على منصة "أكس": "يُضعف تدمير البرج بشكل مباشر قدرة الحرس الثوري على تنسيق هجمات ضد أفراد الطاقم المدنيين". مشيرةً الة انه "علاوة على ذلك، تحمي الضربة حرية الملاحة في المياه الإقليمية لجميع السفن، باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران".