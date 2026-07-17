هل يتأجل نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا؟
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17 July 2026
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39 mins ago
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source: tayyar.org
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تزايد المخاوف من تلوث الهواء في نيويورك بسبب حرائق الغابات قد يؤثر على نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، من دون إعلان رسمي عن التأجيل حتى اللحظة
قبل ساعات على نهائي كأس العالم 2026، تواجه مدينة نيويورك تحدياً كبيراً قد يخطف الأضواء من المواجهة المنتظرة بين إسبانيا والأرجنتين، حيث تتزايد المخاوف جراء الدخان الكثيف الناتج عن مئات حرائق الغابات في كندا، والذي غطّى سماء المدينة، وسبّب تراجعاً حاداً في جودة الهواء، وأثار مخاوف صحية واسعة.
وفي وقت تستعد فيه الجماهير للانتقال إلى ملعب "ميتلايف" لمتابعة المباراة الأهم في كأس العالم، تتجه الأنظار أيضاً إلى "الأحوال البيئية"، بعدما وصلت مستويات تلوث الهواء إلى معدلات مقلقة، ما فتح باب التساؤلات حول تأثيرها على اللاعبين والمشجعين، وإمكانية استمرار هذه الظروف حتى صفّارة البداية.
وأدى امتداد سحب الدخان إلى أجزاء واسعة من شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك نيويورك، إلى انتشار ضباب كثيف حجب أشعة الشمس.
بلغ مؤشر التلوث نحو 281 نقطة قبل نهائي كأس العالم 2026
وأوصت السلطات الصحية السكان بارتداء الكمامات، وتحديداً الأشخاص الذين يعانون أمراضاً تنفسية؛ وهو ما انعكس في شوارع المدينة، حيث شوهد عدد كبير من المارة وهم يضعون الكمامات للحدّ من آثار التلوث.
ووفقاً لمؤشرات جودة الهواء، بلغ مؤشر التلوث نحو 281 نقطة، بينما لا يتجاوز عادة الـ 5 نقاط في الظروف الطبيعية.
ويصنف هذا المستوى ضمن فئة "غير صحي للغاية"، وهو أعلى بكثير من المستويات الجيدة (0-50) أو المعتدلة (51-100)، بل يقترب من الفئة الأخطر التي توصف بأنها "خطرة" على الصحة.
هل تتأجل المباراة النهائية لكأس العالم 2026؟
رغم عدم صدور أي مؤشرات حتى الآن إلى إمكانية تأجيل المباراة أو تغيير موعدها، فإن استمرار تدهور جودة الهواء يثير القلق بشأن تأثيره في اللاعبين والجماهير، خصوصاً إذا استمرت سحب الدخان في تغطية المنطقة حتى موعد النهائي بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني.
تأجيل الظهور الأول لليفاندوفسكي
من جهة ثانية، تأجل الظهور الأول للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، بعدما أُرجئت المباراة بين فريقه الجديد شيكاغو فاير وفانكوفر وايتكابس التي كانت مقررة الخميس، بسبب تراجع جودة الهواء الناجم عن حرائق الغابات.
وانتشر الدخان المتصاعد من الحرائق التي تجتاح مقاطعة أونتاريو الكندية عبر الولايات المتحدة، متسبباً في تلوث شديد للهواء في الولايات الحدودية، ولا سيما مينيسوتا وويسكونسن وميشيغن وإيلينوي.
وأعلن نادي شيكاغو فاير في بيان أن المباراة التي كانت مقررة على ملعبه أُرجئت إلى السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
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