"لم يعدّ لديّ منزل"... رئيس يعرض شقّته للبيع
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17 July 2026
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51 mins ago
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source: tayyar.org
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يستعدّ رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ لبيع شقته السكنية الوحيدة في مدينة سيونغنام، جنوب العاصمة سيؤول، بعد نحو خمسة أشهر من عرضها في السوق العقارية.
وتُعد الشقة في حيّ بوندانغ الراقي، العقار الوحيد الذي يمتلكه ميونغ بالمشاركة مع زوجته.
وذكرت مصادر في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن إجراءات البيع دخلت مراحلها النهائية، ومن المتوقع توقيع العقد النهائي قريبًا، بعد إبرام اتفاق مبدئي مع المشتري عقب فترة وجيزة من عرض العقار للبيع.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، قال الرئيس الكوري: "لم يعدّ لدي منزل".
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