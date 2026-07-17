ترامب يكشف عن "أكبر اختراق انتخابي في التاريخ"!
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17 July 2026
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52 mins ago
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source: tayyar.org
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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين، الخميس، بتنفيذ ما وصفه بـ«أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ»، معلنًا عزمه رفع السرية عن وثائق قال إنها تكشف «نقاط ضعف صادمة» في نظام الانتخابات الأميركي.
وقال ترامب، في خطاب وجّهه إلى الأمة، إن الصين تورطت في إجراءات مرتبطة بانتخابات عام 2020، مشيرًا إلى أنها تمكنت من الاطلاع على بيانات 20 مليون ناخب خلال تلك الانتخابات.
وأضاف أن بكين حاولت التأثير في الرأي العام بهدف دفعه إلى خسارة السباق الرئاسي، متهمًا إياها بمحاولة خفض عدد الناخبين الذين صوّتوا لمصلحته في انتخابات 2020.
وطلب ترامب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق بشأن الصين، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات المتعلقة باختراق البنى التحتية للانتخابات والعبث بها ستُكشف للرأي العام.
كما اتهم عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاولة إخفاء وثائق مرتبطة بالتدخل الصيني في الانتخابات، مشددًا على أن الصين ودولًا معادية أخرى حاولت العبث بالنظام الانتخابي في الولايات المتحدة.
وأوضح أن معلومات استخباراتية تؤكد قدرة كل من روسيا والصين على اختراق البيانات الانتخابية الأميركية، مشيرًا إلى وجود معطيات تكشف تورط عناصر في ما وصفه بـ«الدولة العميقة» في التستر على التدخل الصيني.
وختم ترامب خطابه بالتأكيد أن إدارته تتخذ إجراءات لتعزيز حماية بيانات الناخبين، داعيًا الكونغرس إلى إقرار قانون يفرض التحقق الإلزامي من هوية الناخبين.
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