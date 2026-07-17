Tayyar Article
إيران: مراسل الميادين: عدوان أميركي استهدف فجر اليوم برج المراقبة في ميناء تشابهار
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17 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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-
08 :46
وسائل إعلام إيرانية: استهداف رادار مراقبة بحرية أميركي في سلطنة عمان
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08 :44
بكين: الصين وباكستان تدعوان إلى وقف النار واستئناف المحادثات بين أميركا وإيران
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