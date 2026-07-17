تعرضت كل من الكويت والبحرين وقطر، فجر اليوم الجمعة، لهجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة، وسط تفعيل صفارات الإنذار واتخاذ إجراءات أمنية واسعة في البلدين.ففي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية تفعيل صفارات الإنذار في مختلف أنحاء المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي، إن "صفارات الإنذار قد فُعّلت"، وحثت المواطنين والمقيمين على "الالتزام بالهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية".وفي الكويت، أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بإطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة، مؤكدة أن الهجمات جاءت عقب "العدوان الإيراني".وأوضح الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها أنظمة الدفاع الجوي ضد الأهداف المعادية.ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة الإرشادات والتحديثات عبر القنوات الرسمية.كما دوت انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، فجر الجمعة، يرجح أنها ناجمة عن عمل أنظمة الدفاع الجوي.وجاءت الانفجارات بعد وقت قصير من تلقي سكان الدوحة إشعارات على هواتفهم المحمولة من وزارة الداخلية القطرية، أبلغتهم فيها بارتفاع مستوى التهديد الأمني، ودعتهم إلى البقاء في أماكن آمنة حتى إشعار آخر.ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى "تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بصورة أكبر".