Tayyar Article
إعلام إيراني: استهداف 5 جسور في جنوب البلاد في أحدث موجة من الهجمات الأمريكية
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17 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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07 :09
إيران: مراسل الميادين: عدوان أميركي استهدف فجر اليوم برج المراقبة في ميناء تشابهار
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07 :02
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2026 تتمة
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«القوات» تُفجِّر الجلسة التشريعية: جعجع ينقلب على وعده للنواب السُنّة (الأخبار) تتمة
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Just in
-
07 :09
إيران: مراسل الميادين: عدوان أميركي استهدف فجر اليوم برج المراقبة في ميناء تشابهار
-
07 :02
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2026 تتمة
-
06 :53
عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2026 تتمة
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06 :40
«اسرائيل» تفرض الوقائع (الديار) تتمة
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06 :30
وزارة الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة
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06 :23
«القوات» تُفجِّر الجلسة التشريعية: جعجع ينقلب على وعده للنواب السُنّة (الأخبار) تتمة
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أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2026
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17 July 2026
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عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2026
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17 July 2026
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«اسرائيل» تفرض الوقائع
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17 July 2026
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«القوات» تُفجِّر الجلسة التشريعية: جعجع ينقلب على وعده للنواب السُنّة
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17 July 2026
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هدايا السلطة لإسرائيل: اجتماع روما يعيد إنتاج نفوذ العدو
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17 July 2026
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"الفاو": ثلث سكان العالم عاجزون عن دفع كلفة "الأكل الصحي"
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17 July 2026
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هجوم إيراني يستهدف الكويت والبحرين وقطر والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات
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17 July 2026
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الهجمات الأميركية الإيرانية تتصاعد... والبيت الأبيض يؤكد أن طهران تريد اتفاقاً
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17 July 2026
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انتهاء أحدث جولة من الغارات الجوية الأميركية على إيران
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17 July 2026
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ضربات أميركية تستهدف مطارا وجسورا في إيران
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17 July 2026