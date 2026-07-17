انتهاء أحدث جولة من الغارات الجوية الأميركية على إيران
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17 July 2026
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26 mins ago
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source: سكاي نيوز عربية
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سكاي نيوز عربية: قال الجيش الأميركي في وقت متأخر من يوم الخميس إنه أكمل أحدث موجة من الهجمات على إيران، والتي نفذت بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان "أطلقت القوات الأميركية، باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية، ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية".
وأضاف البيان "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل القيادة الوسطى الأميركية تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الشحن التجاري".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "أكثر من 50 ألف عسكري أميركي يعملون في أنحاء الشرق الأوسط، ويواصلون الحفاظ على اليقظة والجاهزية والقدرة القتالية".
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من البلاد مساء الخميس بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر التي تضم محطة نووية، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة.
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