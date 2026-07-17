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Tayyar Article

القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم": الضربات على إيران شملت مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي والبنية التحتية العسكرية والقدرات البحرية

  • 17 July 2026
  • 41 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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