Tayyar Article
سنتكوم: نواصل تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الشحن التجاري
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17 July 2026
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47 mins ago
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source: tayyar.org
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05 :45
هجوم إيراني يستهدف الكويت والبحرين وقطر والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات (روسيا اليوم)
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انتهاء أحدث جولة من الغارات الجوية الأميركية على إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
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ضربات أميركية تستهدف مطارا وجسورا في إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
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