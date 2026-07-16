أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، التي ستُقام يوم الأحد على ملعب ميتلايف بين إسبانيا والأرجنتين.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي:" أن حضور ترامب للمباراة النهائية "سيكون تتويجا لما أصبح أكثر بطولات كأس العالم مشاهدة، وأكثرها أمنا، وأنجحها في تاريخ الولايات المتحدة. إنها خاتمة تليق ببطولة أظهرت قدرة أمريكا على استضافة العالم على أكبر مسرح ممكن".وفي يونيو الماضي، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن ترامب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم 2026، المقررة في 19 يوليو بولاية نيوجيرزي، وسيشارك في مراسم تسليم الكأس إلى المنتخب الفائز.وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن ترامب سيكون حاضرا في النهائي، مضيفا: "سنكون مع الرئيس الأميركي للاستمتع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معا بالطبع".وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من كأس العالم، فيما لم يحضر ترامب حتى الآن أي مباراة من مباريات البطولة التي انطلقت في 11 يونيو.