البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي المونديال
-
16 July 2026
-
45 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، التي ستُقام يوم الأحد على ملعب ميتلايف بين إسبانيا والأرجنتين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي:" أن حضور ترامب للمباراة النهائية "سيكون تتويجا لما أصبح أكثر بطولات كأس العالم مشاهدة، وأكثرها أمنا، وأنجحها في تاريخ الولايات المتحدة. إنها خاتمة تليق ببطولة أظهرت قدرة أمريكا على استضافة العالم على أكبر مسرح ممكن".
وفي يونيو الماضي، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن ترامب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم 2026، المقررة في 19 يوليو بولاية نيوجيرزي، وسيشارك في مراسم تسليم الكأس إلى المنتخب الفائز.
وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن ترامب سيكون حاضرا في النهائي، مضيفا: "سنكون مع الرئيس الأميركي للاستمتع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معا بالطبع".
وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من كأس العالم، فيما لم يحضر ترامب حتى الآن أي مباراة من مباريات البطولة التي انطلقت في 11 يونيو.
-
Just in
-
23 :31
المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي استنكروا إسقاط اقتراح احتساب حصص تعليمية لم تُدرس بسبب الحرب في الجلسة التشريعية
-
23 :29
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم منطقة طبلاس في بلدة حزما شمال القدس المحتلة
-
23 :23
إعلام إيراني: سماع دوي عدة انفجارات في محيط مدينة الحميدية
-
23 :20
وكالة فارس: استهداف جسر في بندر خمير بهجوم أميركي
-
23 :17
إعلام إيراني: طائرات مقاتلة أمريكية شنت هجوما صاروخيا على مطار إيرانشهر
-
23 :03
وكالة تسنيم الإيرانية: استهداف برج الاتصالات في بندر عباس
-
-
Other stories
-
-
-
مونديال 2026: رئيس الأرجنتين لن يحضر النهائي بسبب "طقوس جلب الحظ"
-
تحذيرات.. ليلة نهائي المونديال في خطر
-
ترامب يحث قطاع الدفاع على زيادة إنتاج الأسلحة
-
جدل أمني في إسرائيل.. انتقادات لـ"طلب" سارة نتنياهو
-
لبنان في اتصال بين وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأميركي!
-
عمليّة بريّة أميركيّة ضدّ إيران.. متى؟
-
اعتراف غير متوقع في ملف إبستين.. ما علاقة نائب الرئيس الأميركي؟!
-
ترامب يكشف عن بادرة "حسن نية" من جانب إيران
-
"سنتكوم": انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران.. وهذه أبرز أهدافها
-
طهران تخوض «حرب وجودية» وواشنطن تنفذ المزيد من الضربات
-
دارلين شقيقة ليندسي غراهام تؤدي اليمين لتكملة فترة ولايته
-
ماكرون يمنح ستارمر وسام جوقة الشرف تقديرا لدعمه أوكرانيا
-
وارن بافيت يوقف تبرعاته لمؤسسة غيتس بعد ملفات إبستين
-
الصين تحتجز عالمًا أمريكيًا منذ عامين بتهمة التجسس.. وترامب يفشل في إطلاق سراحه
-
بلجيكا تعلن مقتل عدة أشخاص في حريق بموقع بناء في بروكسل
-
«لا بد من إظهار القوة»... ترمب يعيد نشر تصريحات تعود لعام 1980 بشأن إيران
-
حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز..!
-
ترامب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقرر أن ذلك يكفي
-
الولايات المتحدة تبدأ فرض حصار بحري شامل على إيران
-
أميركا توسّع ضرب «حزام هرمز» طهران هددت بإطالة المواجهة... وترمب يتراجع عن فرض الرسوم
-
-
Just in
-
23 :31
المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي استنكروا إسقاط اقتراح احتساب حصص تعليمية لم تُدرس بسبب الحرب في الجلسة التشريعية
-
23 :29
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم منطقة طبلاس في بلدة حزما شمال القدس المحتلة
-
23 :23
إعلام إيراني: سماع دوي عدة انفجارات في محيط مدينة الحميدية
-
23 :20
وكالة فارس: استهداف جسر في بندر خمير بهجوم أميركي
-
23 :17
إعلام إيراني: طائرات مقاتلة أمريكية شنت هجوما صاروخيا على مطار إيرانشهر
-
23 :03
وكالة تسنيم الإيرانية: استهداف برج الاتصالات في بندر عباس
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الوكالة الوطنية للإعلام: لا آلية نهائية بعد لدفع فروقات الزيادة للعاملين في القطاع العام
-
-
-
16 July 2026
-
"التيار": أخبار كاذبة وذر للرماد في العيون!
-
-
-
16 July 2026
-
مونديال 2026: رئيس الأرجنتين لن يحضر النهائي بسبب "طقوس جلب الحظ"
-
-
-
16 July 2026
-
ماذا جرى بقانون حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة؟
-
-
-
16 July 2026
-
جبور: أبارك للأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة ولعناصر الدفاع المدني
-
-
-
16 July 2026
-
الجيش: توقيف 33 شخصًا نتيجة التدابير الأمنية في منطقة الشمال
-
-
-
16 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - انتشار الجيش بين الواقعية السياسية وحسابات الإقليم
-
-
-
16 July 2026
-
السجن المؤبد غيابياً لـ"دكتور فود"!
-
-
16 July 2026
-
شو الوضع؟ التعقيدات تحيط بإنجاز "التجريبية" بين نزع السلاح وتكريس الإحتلال!
-
-
-
16 July 2026
-
سجال بين جابر وكنعان!
-
-
-
16 July 2026