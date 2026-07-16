لن يتوجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى الولايات المتحدة لحضور المباراة النهائية لمونديال 2026 في كرة القدم أمام إسبانيا الأحد، بل سيتابعها عبر التلفزيون كما فعل منذ بداية النهائيات، وذلك بدافع طقوس جلب الحظ"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".وردا على سؤال عما إذا كان سيتوجه إلى الولايات المتحدة، أجاب ميلي بحزم: "كلا، إطلاقا. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس (المقر الرئاسي) كما فعلت منذ اليوم الأول".