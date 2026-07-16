تحذيرات.. ليلة نهائي المونديال في خطر
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16 July 2026
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27 mins ago
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source: tayyar.org
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تواجه منطقة نيويورك ظروفاً جوية مقلقة قبل نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا، المقرر الأحد في إيست رذرفورد، بسبب دخان حرائق كندا وارتفاع درجات الحرارة.
وحذرت حكومة ولاية نيويورك من هواء غير صحي، داعيةً السكان إلى تقليل وجودهم في الخارج، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
كما أعلنت توفير أكثر من 100 ألف كمامة للمقاطعات المحتاجة.
وتزامن ذلك مع تحذير أحمر من موجة حر قد ترفع الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت الظروف ستؤثر على إقامة المباراة.
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