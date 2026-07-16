قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن إسرائيل لم تطلب من الولايات المتحدة أن تتولى حماية حدودها، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الدفاع عن البلاد بنفسه، وذلك عقب اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث.وأوضح كاتس أن الاتصال تناول العمليات العسكرية ضد إيران، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون لمواجهة أي تطورات محتملة.كما أطلع وزير الدفاع الأميركي على العمليات الإسرائيلية في سوريا ولبنان وقطاع غزة.وأضاف: "لم نطلب من الولايات المتحدة أن تعمل نيابة عنا على حدودنا، ونحن ملتزمون بحماية مواطني إسرائيل من كل تهديد".وجدد كاتس موقف حكومته بأن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء فيما تصفه بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبراً أن ذلك ضروري لحماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية من التهديدات الأمنية.