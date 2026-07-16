اعتراف غير متوقع في ملف إبستين.. ما علاقة نائب الرئيس الأميركي؟!
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16 July 2026
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26 mins ago
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source: Skynews
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قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن الإدارة الأميركية "أخطأت تماما" في طريقة تعاملها الإعلامي مع ملف وثائق جيفري إبستين ومحتواها.
وخلال مقابلة مطولة مع جو روجان في مقابلة بودكاست نُشرت الأربعاء، ألقى فانس باللوم إلى حد كبير على المدعية العامة السابقة بام بوندي، التي صرحت سابقا بأن قائمة مزعومة لعملاء إبستين كانت "موجودة على مكتبي الآن".
وبالإضافة إلى تلك التصريحات، وزعت وزارة العدل في عهد بوندي ملفات على معلقين ومؤثرين محافظين حملت عناوين "ملفات إبستين: المرحلة الأولى" و"رُفعت عنها السرية".
وقال فانس لروجان: "أنا أعرف بام وأكن لها التقدير. لا أعتقد أن هناك أي نية سيئة. أعتقد أنها كانت تحاول الاستجابة للظرف السياسي، لكنها بالغت في وصف ما كان لدينا وما لم يكن لدينا".
وأضاف فانس أن بوندي تعرضت لانتقادات حادة بسبب ذلك، وهو ما دفع كثيرين إلى التشكيك في جهود الإدارة لإظهار الشفافية بشأن ملفات إبستين.
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