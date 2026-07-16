النائب سليم عون لصوت كل لبنان:

• لا يزال هناك 26 بندًا وموضوع العفو العام هو آخر البنود ونحن كتيار موقفنا واضح وصريح ومعلن وغير قابل للنقاش

• إذا توافقوا عليه يستطيعون إقراره بسيئاته وحسناته أما موقفنا فحاسم ولن نقبل بأن يُعفى أيّ شخص اعتدى على الجيش اللبناني أو القوى الأمنية