ترامب يكشف عن بادرة "حسن نية" من جانب إيران
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16 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إطلاق سراح مواطنة أميركية كانت مسجونة في إيران منذ ديسمبر 2024، من دون كشف هويتها.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "لقد سمحت إيران لمواطنة أميركية، احتجزت بشكل غير قانوني في ديسمبر 2024 بمغادرة البلاد. إنها الآن بأمان خارج البلاد وبصحة جيدة. إن الولايات المتحدة الأميركية تقدر بادرة حسن النية هذه من قبل إيران".
ولم يكشف الرئيس الجمهوري الذي أمر في الأيام الأخيرة باستئناف الضربات على إيران والحصار على موانئها، هوية هذه المرأة كما لم يوضح أسباب احتجازها.
وتحتجز إيران العديد من المواطنين الأجانب وتُتَّهم باستخدامهم كأوراق مساومة في المفاوضات مع الحكومات الغربية.
وكانت واشنطن قد أعلنت في مايو إطلاق سراح مواطن إيراني يحمل صفة مقيم دائم في الولايات المتحدة، بعد تمضيته عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات في إيران.
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