"سنتكوم": انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران.. وهذه أبرز أهدافها
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16 July 2026
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56 mins ago
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source: سكاي نيوز عربية
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سكاي نيوز عربية: قالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في وقت متأخر من الأربعاء إن الجيش أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.
وقالت "سنتكوم" في بيان "قصفت القوات الأميركية مراكز قيادة إيرانية، ومواقع دفاعات جوية، وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة، ومنشآت مراقبة ساحلية".
وأضافت أن القوات قصفت أيضا أهدافا في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.
وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أفادت قبل إعلان "سنتكوم" بأن غارات جوية أميركية هزّت العاصمة طهران.
ويوم الأربعاء، قال الرئيس ترامب متحدثا عن إيران، إنها "ستُهزم قريبا جدا".
وأضاف ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، موضحا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا.
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