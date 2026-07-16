Tayyar Article
القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي
-
16 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
06 :43
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2026 تتمة
-
06 :03
كواليس مفاوضات روما: ضغوط أميركية وتصلب لبناني يفرضان «الانسحاب التدريجي» (الديار) تتمة
-
05 :50
"سنتكوم": انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران.. وهذه أبرز أهدافها (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :38
مفاوضات روما: عودة إلى المسار العسكري غير المباشر (الأخبار) تتمة
-
05 :08
طهران تخوض «حرب وجودية» وواشنطن تنفذ المزيد من الضربات (الشرق الأوسط) تتمة
-
05 :00
ترامب: إيران ستُهزم قريبا جدا
-
-
Other stories
-
-
-
طهران تخوض «حرب وجودية» وواشنطن تنفذ المزيد من الضربات
-
دارلين شقيقة ليندسي غراهام تؤدي اليمين لتكملة فترة ولايته
-
ماكرون يمنح ستارمر وسام جوقة الشرف تقديرا لدعمه أوكرانيا
-
وارن بافيت يوقف تبرعاته لمؤسسة غيتس بعد ملفات إبستين
-
الصين تحتجز عالمًا أمريكيًا منذ عامين بتهمة التجسس.. وترامب يفشل في إطلاق سراحه
-
بلجيكا تعلن مقتل عدة أشخاص في حريق بموقع بناء في بروكسل
-
«لا بد من إظهار القوة»... ترمب يعيد نشر تصريحات تعود لعام 1980 بشأن إيران
-
حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز..!
-
ترامب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقرر أن ذلك يكفي
-
الولايات المتحدة تبدأ فرض حصار بحري شامل على إيران
-
أميركا توسّع ضرب «حزام هرمز» طهران هددت بإطالة المواجهة... وترمب يتراجع عن فرض الرسوم
-
إيران: حرس الثورة والجيش يستهدفان قاعدة "الأزرق" بالأردن.. تدمير حظائر مقاتلات ومستودعات أميركية
-
إيران تعلن استهداف «مواقع أميركية» في الكويت والأردن
-
ترامب: سنوسع نطاق الضربات على إيران إذا لم تبرم اتفاقا
-
حصري-أمريكا تمنع مواطنيها في الكونجو من العودة المباشرة للوطن بسبب تفشي إيبولا
-
ترامب: نحقق في وجود طائرات إيرانية مسيرة في كوبا.. والأمريكيون يتوقعون حرباً طويلة
-
قرار قضائي ينتقد بشدة دعوى ترمب على مصلحة الضرائب الأميركية
-
المملكة المتحدة: اعتقال 12 شخصاً بتهمة تهديد فعالية إسلامية في سوفولك
-
روبيو يتصرف بطريقة استعمارية مع فنزويلا كـ«نائب الملك»
-
ترامب يفجّر الجدل: أميركا ستكون "الملاك الحارس" لمضيق هرمز
-
-
Just in
-
06 :43
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2026 تتمة
-
06 :03
كواليس مفاوضات روما: ضغوط أميركية وتصلب لبناني يفرضان «الانسحاب التدريجي» (الديار) تتمة
-
05 :50
"سنتكوم": انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران.. وهذه أبرز أهدافها (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :38
مفاوضات روما: عودة إلى المسار العسكري غير المباشر (الأخبار) تتمة
-
05 :08
طهران تخوض «حرب وجودية» وواشنطن تنفذ المزيد من الضربات (الشرق الأوسط) تتمة
-
05 :00
ترامب: إيران ستُهزم قريبا جدا
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2026
-
-
-
16 July 2026
-
كواليس مفاوضات روما: ضغوط أميركية وتصلب لبناني يفرضان «الانسحاب التدريجي»
-
-
-
16 July 2026
-
بنوك وول ستريت تحصد ثمار طفرة الاكتتابات والذكاء الاصطناعي
-
-
16 July 2026
-
"سنتكوم": انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران.. وهذه أبرز أهدافها
-
-
-
16 July 2026
-
مفاوضات روما: عودة إلى المسار العسكري غير المباشر
-
-
-
16 July 2026
-
طهران تخوض «حرب وجودية» وواشنطن تنفذ المزيد من الضربات
-
-
-
16 July 2026
-
5 طرق لتحفيز الكولاجين في الجسم بشكل طبيعي
-
-
16 July 2026
-
5 طرق لتحفيز الكولاجين في الجسم بشكل طبيعي
-
-
16 July 2026
-
لماذا تشعر بالنعاس بعد تناول الأرز؟
-
-
16 July 2026
-
النحاس يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني وتوقعات الفائدة الأميركية
-
-
16 July 2026