طهران تخوض «حرب وجودية» وواشنطن تنفذ المزيد من الضربات
-
16 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: استهدفت الولايات المتحدة أنظمة دفاع ساحلية ومواقع صواريخ في إيران بعد أن أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة بالمنطقة وقالت إنها في «حرب وجودية» مع الولايات المتحدة.
وأبقى ذلك التصعيد المنطقة في حالة توتر بعد أيام من انهيار هدنة هشة، ما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة، رغم أن محللين يرون أن هذا الاحتمال أقل ترجيحا بشكل عام. واشتدت حدة الأعمال القتالية منذ إعلان إيران في وقت متأخر من مساء السبت إغلاق مضيق هرمز.
وتمنع العمليات العسكرية الجارية السفن من عبور هذا الممر الحيوي، الذي كان ينقل نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز العالمية قبل الحرب. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها استهدف أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الإيرانية الكبرى، وإنها أكملت موجة الضربات في غضون 90 دقيقة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن أمن إيران يعتمد على الحفاظ على ما وصفه «بالترتيبات الإيرانية» في المضيق، وأضاف في بيان »نحن في حرب وجودية مع أميركا».
-
Just in
-
06 :43
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2026 تتمة
-
06 :03
كواليس مفاوضات روما: ضغوط أميركية وتصلب لبناني يفرضان «الانسحاب التدريجي» (الديار) تتمة
-
05 :50
"سنتكوم": انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران.. وهذه أبرز أهدافها (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :38
مفاوضات روما: عودة إلى المسار العسكري غير المباشر (الأخبار) تتمة
-
05 :18
القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي
-
05 :00
ترامب: إيران ستُهزم قريبا جدا
-
-
Other stories
-
-
-
دارلين شقيقة ليندسي غراهام تؤدي اليمين لتكملة فترة ولايته
-
ماكرون يمنح ستارمر وسام جوقة الشرف تقديرا لدعمه أوكرانيا
-
وارن بافيت يوقف تبرعاته لمؤسسة غيتس بعد ملفات إبستين
-
الصين تحتجز عالمًا أمريكيًا منذ عامين بتهمة التجسس.. وترامب يفشل في إطلاق سراحه
-
بلجيكا تعلن مقتل عدة أشخاص في حريق بموقع بناء في بروكسل
-
«لا بد من إظهار القوة»... ترمب يعيد نشر تصريحات تعود لعام 1980 بشأن إيران
-
حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز..!
-
ترامب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقرر أن ذلك يكفي
-
الولايات المتحدة تبدأ فرض حصار بحري شامل على إيران
-
أميركا توسّع ضرب «حزام هرمز» طهران هددت بإطالة المواجهة... وترمب يتراجع عن فرض الرسوم
-
إيران: حرس الثورة والجيش يستهدفان قاعدة "الأزرق" بالأردن.. تدمير حظائر مقاتلات ومستودعات أميركية
-
إيران تعلن استهداف «مواقع أميركية» في الكويت والأردن
-
ترامب: سنوسع نطاق الضربات على إيران إذا لم تبرم اتفاقا
-
حصري-أمريكا تمنع مواطنيها في الكونجو من العودة المباشرة للوطن بسبب تفشي إيبولا
-
ترامب: نحقق في وجود طائرات إيرانية مسيرة في كوبا.. والأمريكيون يتوقعون حرباً طويلة
-
قرار قضائي ينتقد بشدة دعوى ترمب على مصلحة الضرائب الأميركية
-
المملكة المتحدة: اعتقال 12 شخصاً بتهمة تهديد فعالية إسلامية في سوفولك
-
روبيو يتصرف بطريقة استعمارية مع فنزويلا كـ«نائب الملك»
-
ترامب يفجّر الجدل: أميركا ستكون "الملاك الحارس" لمضيق هرمز
-
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا منشآت عسكرية أميركية في قاعدة الجفير بالبحرين ضمن "نصر 2"
-
-
Just in
-
06 :43
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2026 تتمة
-
06 :03
كواليس مفاوضات روما: ضغوط أميركية وتصلب لبناني يفرضان «الانسحاب التدريجي» (الديار) تتمة
-
05 :50
"سنتكوم": انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران.. وهذه أبرز أهدافها (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :38
مفاوضات روما: عودة إلى المسار العسكري غير المباشر (الأخبار) تتمة
-
05 :18
القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي
-
05 :00
ترامب: إيران ستُهزم قريبا جدا
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2026
-
-
-
16 July 2026
-
كواليس مفاوضات روما: ضغوط أميركية وتصلب لبناني يفرضان «الانسحاب التدريجي»
-
-
-
16 July 2026
-
بنوك وول ستريت تحصد ثمار طفرة الاكتتابات والذكاء الاصطناعي
-
-
16 July 2026
-
"سنتكوم": انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران.. وهذه أبرز أهدافها
-
-
-
16 July 2026
-
مفاوضات روما: عودة إلى المسار العسكري غير المباشر
-
-
-
16 July 2026
-
5 طرق لتحفيز الكولاجين في الجسم بشكل طبيعي
-
-
16 July 2026
-
5 طرق لتحفيز الكولاجين في الجسم بشكل طبيعي
-
-
16 July 2026
-
لماذا تشعر بالنعاس بعد تناول الأرز؟
-
-
16 July 2026
-
النحاس يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني وتوقعات الفائدة الأميركية
-
-
16 July 2026
-
لماذا يعكر الحر مزاجك؟.. العلم يعطيك الإجابة الشافية
-
-
16 July 2026