Tayyar Article
وكالة الأنباء الأردنية: الدفاعات الجوية تعترض وتسقط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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07 :35
الولايات المتحدة تبدأ فرض حصار بحري شامل على إيران (Skynews) تتمة
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التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يقول إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تتوقف الهجمات الأميركية
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07 :00
الحرس الثوري الايراني: إن أرض الأردن المقدسة هي أرض الأنبياء وليست أرضًا للمحتلين والمجرمين الدوليين
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