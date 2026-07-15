إيران: حرس الثورة والجيش يستهدفان قاعدة "الأزرق" بالأردن.. تدمير حظائر مقاتلات ومستودعات أميركية
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: الميادين
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الميادين: أعلن حرس الثورة الإيراني، اليوم الأربعاء، شن هجوم على القاعدة الأميركية في "الأزرق" بالأردن، مؤكداً أن الهجوم جاء رداً على جرائم الجيش الأميركي التي يتم تنفيذ جزء كبير منها باستخدام قواعده على الأراضي الأردنية.
وشدد على أن الهجوم دمر حظائر مقاتلات "إف 15" و"إف 16" و"إف 35"، وقضى على عدد من الطائرات المسيّرة الاستراتيجية الأميركية من طراز MQ-9 الموجودة في القاعدة.
كما أعلن تدمير وإحراق المركز الرئيسي للإمداد والدعم اللوجستي للجيش الأميركي في غرب آسيا، الواقع في ميناء عبد الله بالكويت، مؤكداً أن عملياته العسكرية ستتواصل.
وقال الحرس أيضاً إن قواته استهدفت مركز القيادة والسيطرة الأميركي، ومستودعات كبيرة لقطع الغيار والمعدات العسكرية، إضافة إلى خزانات الوقود التابعة للأسطول الأميركي الخامس في البحرين، وذلك رداً على التحركات العدائية الأميركية.
وأضاف أن الجيش الأميركي نشر، خلال الليلة الماضية، قواته في المحيط الهندي وادعى السيطرة على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت بإغلاق الممرات البحرية وحرمان العالم من نفط وغاز المنطقة.
وشدد حرس الثورة على أن عمليات الرد بالمثل مستمرة، وأن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً حتى توقف الولايات المتحدة أعمالها العدائية، محذراً من أن واشنطن يجب أن تتوقع إغلاق مسارات أخرى لتصدير النفط والغاز التي تخدم مصالحها ومصالح حلفائها.
وأكد أن " إما أن تُصدّر جميع دول المنطقة نفطها وغازها أو لا يُصدّر أحد"، مضيفاً أن قواته تواصل إدارة ميادين القتال بثبات وفرض "الذل والهزيمة" على الولايات المتحدة.
من جانبه، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة الثامنة من عملية "الصاعقة" عبر موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت قواعد أميركية في المنطقة.
وأوضح أن الهجمات شملت قاعدة "الأزرق" في الأردن، حيث استهدفت الطائرات المسيّرة الانتحارية مواقع تمركز مقاتلات "F-18"، إلى جانب مستودعات كبيرة للأسلحة التابعة للجيش الأميركي.
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