قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا.وصرّح ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" بأن: "الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستستهدف الجسور"، حسبما نقلت "فرانس برس".وأضاف: "سندمر كل محطاتهم للطاقة. سندمر كل جسورهم ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".ووفق ترامب فإن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفا "أميركا حثّت إيران على إبرام اتفاق".وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "لا يزال لدى إيران بعض القدرة على القتال لكنها ليست كبيرة".واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "الضربات على إيران ستستمر حتى أقرر أن ذلك يكفي".وجاءت تصريحات ترامب فيما شنت القوات الأميركية ضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي وأعادت فرض حصار بحري على موانئ البلاد.وأعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، استئناف الحصار البحري الشامل ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها.