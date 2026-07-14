Tayyar Article
ترامب: لا حاجة للوجود عسكريا في العراق وشركاتنا النفطية ستبرم اتفاقات غير مسبوقة مع بغداد
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14 July 2026
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27 mins ago
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source: tayyar.org
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23 :48
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Just in
-
23 :48
أكسيوس عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب الأسبوع المقبل
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23 :40
وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للاجتماع مع ترامب الأسبوع المقبل
-
23 :05
القيادة المركزية الأمريكية:
- قواتنا قادرة على توجيه ضربات فتاكة وعلى أهبة الاستعداد
- انتشار أكثر من 20 سفينة حربية أميركية ومئات المقاتلات في الشرق الأوسط
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22 :33
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