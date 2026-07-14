Tayyar Article
المتحدث باسم الجيش الإيراني: مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات قواتنا المسلحة ولن نتراجع أبدا عن ذلك
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :01
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة علي السالم الأميركية في الكويت
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21 :55
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Just in
-
22 :01
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة علي السالم الأميركية في الكويت
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21 :55
نائب رئيس الوزراء طارق متري للجزيرة:
- نعول على موقف أمريكي متفهم لضرورة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان
- المرحلة الأولى هي الانسحاب من قرى محتلة وغير محتلة مثل فرون حيث لا يوجد سوى الجيش اللبناني
-
21 :31
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي: ماضون بحصر السلاح في يد الدولة ولن تكون هناك فصائل مسلحة بعد 30 سبتمبر المقبل
-
21 :30
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقا للقانون الدولي
-
21 :10
إيه.بي.سي عن مسؤول أميركي: الغارات الأميركية على إيران لا تزال مستمرة منذ الساعات القليلة الماضية
-
21 :06
موجة صاروخية من إيران نحو البحرين قبل قليل
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