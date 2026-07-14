قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستسيطر "على الأرجح" على مضيق هرمز، معتبرًا أنه ينبغي تعويض واشنطن عن إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي.وفي مقابلة هاتفية مع برنامج "فوكس أند فريندز" على قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "سنسيطر على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حامي المضيق، وربما سنُسمى الملاك الحارس للمضيق، ويجب تعويضنا عن ذلك".وتطرق ترامب إلى مذكرة التفاهم مع إيران، قائلاً: "كان بيننا اتفاق وهم نقضوه"، في إشارة إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الجانبين قبل تصاعد المواجهة العسكرية الأخيرة.وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصاعد فيه التوتر حول مضيق هرمز، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أنها تسعى إلى التوصل لآلية مشتركة مع سلطنة عُمان بشأن أمن المضيق، متهمة الضغوط الأميركية بعرقلة هذه الجهود.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لن تنفذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته، محملًا الولايات المتحدة مسؤولية تعثر تنفيذ الاتفاق.ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، ما يجعله محورًا رئيسيًا في أمن الطاقة العالمي. وخلال العقود الماضية، شكّل المضيق بؤرة توتر متكررة بين إيران والولايات المتحدة، خصوصًا مع تصاعد الأزمات الإقليمية والعقوبات المفروضة على طهران.وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تبادلًا للضربات واستهداف مواقع ومنشآت عسكرية، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وانعكاس ذلك على أسواق الطاقة العالمية، وسط دعوات دولية للحفاظ على حرية الملاحة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.