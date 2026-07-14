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Tayyar Article

الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية

  • 14 July 2026
  • 42 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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