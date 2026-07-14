ترامب: سنقضي على المنشآت النووية الإيرانية تحت الجبال
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: روسيا اليوم
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روسيا اليوم: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القوات الأمريكية ستدمر وتقضي على المنشآت النووية تحت الجبال في إيران.
وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية ستقضي على المنشآت النووية تحت جبل الفأس في إيران.
وأفاد الرئيس الأمريكي بأن موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية.
وأشار في تصريحاته إلى أنهم يراقبون موقع جبل الفأس بإيران عن كثب، موضحا أنه لا يوجد نشاط هناك حاليا.
وذكر الرئيس ترامب أن وضع الجمهورية الإسلامية النووي ليس جيدا وكل مرة نسمع عن شيء ندمره.
ولفت ترامب: "أطحنا بالنظام الأول ثم أطحنا بالثاني وبعدها قضينا على نحو 25% من هذا النظام وهم مختلفون في تفكيرهم".
وتابع قائلا: "إيران لا تملك قوة جوية ولا بحرية ولا شيئا على الإطلاق وكل ما يفعلونه هو كلام فارغ ولديهم إعلام مزيف.. إيران لا تملك سلاحا نوويا ولدينا عيون ترصد كل شيء عبر قوات الفضاء وغيرها من الوسائل".
واستطرد ترامب قائلا: "أعتقد أن النظام الإيراني ليس سويا تماما.. كان لدينا اتفاق مع إيران أمس بنسبة 100% ثم فجأة تلقوا مكالمة هاتفية وخرجوا جميعا من الغرفة".
ومضى الرئيس الأمريكي بالقول: "لولاي ولولا نتنياهو لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"، مشيرا إلى أن نتنياهو رئيس وزراء زمن الحرب وأدى مهمته بشكل جيد.
وأكد ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة جدا وأحيانا يختلف معه ويصرح بذلك وقد ثبتت صحة مواقفه.
وأردف بالقول: "لو لم نقصف الإيرانيين لكانوا قد امتلكوا سلاحا نوويا خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع.. ولو حصلت طهران على سلاح نووي لاستخدمته ولما بقي شيء اسمه إسرائيل".
وزعم ترامب في تصريحاته أن التضخم في إيران قفز من 5% إلى 301%.
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