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Tayyar Article

القيادة الوسطى الأميركية: ضربنا أهدافا عسكرية في أنحاء إيران في بوشهر وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس

  • 14 July 2026
  • 2 hrs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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