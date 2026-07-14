Tayyar Article
القيادة الوسطى الأميركية: ضربنا أهدافا عسكرية في أنحاء إيران في بوشهر وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس
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14 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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07 :51
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ قبيل منتصف الليلة تفجيراً كبيراً في بلدة كونين قضاء بنت جبيل
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07 :42
بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن: حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء
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07 :41
التحكم المروري: 4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
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14 July 2026
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14 July 2026
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14 July 2026