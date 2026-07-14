دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة، بعد إعلان واشنطن استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع توسيع العمليات العسكرية ضد القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، في تصعيد يهدف إلى تشديد الضغط العسكري والاقتصادي على طهران.وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها ستستأنف، اعتبارا من الثلاثاء، فرض الحصار على حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة استمرار السماح بمرور السفن التي لا تنتهك إجراءات الحصار.وقالت "سنتكوم" إن استئناف الحصار يأتي بعد مرحلة أولى نفذت بين 13 أبريل و18 يونيو، أعادت خلالها القوات الأميركية توجيه أكثر من 140 سفينة تجارية امتثلت لإجراءات الحصار، وعطلت تسع سفن لم تمتثل للتعليمات، كما سمحت بمرور أكثر من 50 سفينة تجارية تحمل مساعدات إنسانية.