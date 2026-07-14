Tayyar Article
وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار مجددا في البلاد
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14 July 2026
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37 mins ago
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source: tayyar.org
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05 :37
القيادة الوسطى الأميركية: ضربنا أهدافا عسكرية في أنحاء إيران في بوشهر وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس
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الإمارات: صاروخان إيرانيان يستهدفان ناقلتين في «هرمز» (الشرق الأوسط) تتمة
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القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية أكملت ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية (سكاي نيوز عربية)
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05 :28
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ليلة ثالثة... واشنطن تواصل ضرب العمق الإيراني (سكاي نيوز عربية) تتمة
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23 :55
التلفزيون الإيراني نقلا عن الجيش: استهداف منشآت وعتاد عسكري أميركي في الكويت بطائرات مسيرة واستهداف سفينة أميركية "معادية" بصواريخ كروز
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