Tayyar Article
ترامب في مقابلة عن إيران : سنوجه لهم ضربات قوية الليلة وغدا
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13 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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23 :55
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23 :26
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إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في مضيق هرمز
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23 :03
قناة 12 الإسرائيلية : سارة نتنياهو طلبت تمديد الحماية الأمنية لها ولزوجها وأبنائها لمدة 5 سنوات أخرى بغض النظر عن الانتخابات والجهات الأمنية المختصة رفضت ذلك بشدة
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23 :55
التلفزيون الإيراني نقلا عن الجيش: استهداف منشآت وعتاد عسكري أميركي في الكويت بطائرات مسيرة واستهداف سفينة أميركية "معادية" بصواريخ كروز
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23 :55
ترامب: سنقضي على المنشأة النووية الإيرانية الليلة في جبل فأس
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23 :36
بوليتيكو عن رسالة وجهها ترامب إلى الكونغرس في 10 تموز: الضربات على إيران في 7 تموز تمثل عملا عسكريا يتماشى مع مسؤوليتي
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23 :26
ترمب: العمليات العسكرية ضد إيران قد تستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع
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23 :24
إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في مضيق هرمز
-
23 :03
قناة 12 الإسرائيلية : سارة نتنياهو طلبت تمديد الحماية الأمنية لها ولزوجها وأبنائها لمدة 5 سنوات أخرى بغض النظر عن الانتخابات والجهات الأمنية المختصة رفضت ذلك بشدة
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