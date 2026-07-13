Tayyar Article
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 8% مع إعلان الجيش الأميركي فرض الحصار على موانئ إيران
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13 July 2026
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26 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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21 :43
نيويورك تايمز: ترامب أبلغ الكونغرس رسميًا باستئناف القتال ضد إيران
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21 :28
ترمب: إيران كانت تفرض إرادتها على الآخرين طوال 47 عاماً لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا ونحن من يفرض إرادتنا عليها وليس العكس
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21 :08
عراقجي:
- إيران كانت دائما حارسا لمضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد
- ترامب محق تماما إذ ينبغي أن يحصل كل من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز على مقابل
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21 :05
مرجعية أمنية سابقة حليفة تنّصَح الـحـزب! تتمة
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21 :03
تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي مجدل زون وطيرحرفا
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21 :00
البحرية الأمريكية:
- الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية
- الحصار الأمريكي يشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط
- الحصار الأمريكي على إيران ينطبق على جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه
- الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش
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Just in
-
21 :43
نيويورك تايمز: ترامب أبلغ الكونغرس رسميًا باستئناف القتال ضد إيران
-
21 :28
ترمب: إيران كانت تفرض إرادتها على الآخرين طوال 47 عاماً لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا ونحن من يفرض إرادتنا عليها وليس العكس
-
21 :08
عراقجي:
- إيران كانت دائما حارسا لمضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد
- ترامب محق تماما إذ ينبغي أن يحصل كل من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز على مقابل
-
21 :05
مرجعية أمنية سابقة حليفة تنّصَح الـحـزب! تتمة
-
21 :03
تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي مجدل زون وطيرحرفا
-
21 :00
البحرية الأمريكية:
- الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية
- الحصار الأمريكي يشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط
- الحصار الأمريكي على إيران ينطبق على جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه
- الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش
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