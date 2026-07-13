أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز "مفتوح وسيظل مفتوحًا، سواء دخلت إيران أم لا"، مؤكدًا في منشور على منصته "تروث سوشال" إعادة فرض "الحصار الإيراني" الذي قال إنه يمنع فقط السفن الإيرانية أو التابعة لوكلائها من الدخول أو الخروج.

