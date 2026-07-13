ترامب: سنحمي مضيق هرمز... والحصار على إيران يبدأ اليوم!
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13 July 2026
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44 mins ago
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source: tayyar.org
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز "مفتوح وسيظل مفتوحًا، سواء دخلت إيران أم لا"، مؤكدًا في منشور على منصته "تروث سوشال" إعادة فرض "الحصار الإيراني" الذي قال إنه يمنع فقط السفن الإيرانية أو التابعة لوكلائها من الدخول أو الخروج.
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