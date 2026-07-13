تشير نماذج طورها باحثون بريطانيون ونُشرت في دراسة إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال موجات الحر الأخيرة في أيار وحزيران في إنكلترا وويلز قد يتجاوز 2700 حالة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقد جمع هؤلاء الخبراء من إمبريال كوليدج لندن، ومكتب الأرصاد الجوية، وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بيانات الطقس ونماذج المناخ ودراسات حول الوفيات الزائدة خلال موجات الحر للوصول إلى هذا التقدير.

شهدت المملكة المتحدة موجتي حر غير مسبوقتين في أيار وحزيران إذ سُجلت درجات حرارة قياسية شهرية بلغت 35,1 درجة مئوية و37,7 درجة مئوية على التوالي في إنكلترا، وذلك في ظل موجة حر واسعة طالت معظم أنحاء أوروبا.