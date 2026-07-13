Tayyar Article
إيران: حرس الثورة: مضيق هرمز هو أرضنا ولن نسمح لجيش مارق وقاتل للأطفال بالقدوم من أقاصي الدنيا لمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه
-
13 July 2026
-
3 hrs ago
-
-
source: الميادين
-
-
Just in
-
10 :29
وزير خارجية إسبانيا: يجب احترام سيادة لبنان وعلينا التنديد بالهجمات الإسرائيلية
-
10 :26
"أسطورة"... الموت يُغيّب فناناً بارزًا! (صورة) تتمة
-
10 :17
"أيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافًا إيرانية
-
10 :13
أكثر من 2700 حالة وفاة بسبب موجات الحرّ! تتمة
-
10 :07
نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: يجب محاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى وهذا حق للشعب الإيراني
-
09 :57
الاتحاد الأوروبي: نشدد على أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز
-
-
Other stories
-
-
-
الجيش الأميركي يختتم موجة ضربات دقيقة ضد إيران
-
إعلام إيراني: انفجارات تدوي في قواعد أمريكية بالأردن والبحرين والكويت
-
التصعيد الأميركي الإيراني يهدد الملاحة ويعمق أزمة هرمز
-
«الحرس الثوري» يغلق المضيق ويستهدف سفناً... وواشنطن ترد بضربات طالت 140 هدفاً
-
غوتيريش يحض واشنطن وطهران على ضبط النفس واستئناف التفاوض
-
وفاة السيناتور ليندسي غراهام اثر مرض مفاجئ
-
زيلينسكي: سنحاسب المسؤولين عن تشغيل مستودعات أسلحة بمنطقة سكنية
-
قاليباف: لقد انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب
-
إيران تشن سلسلة ضربات على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط
-
هيغسيث: إيران تدفع الآن ثمن اعتدائها على الملاحة في هرمز
-
واشنطن تضرب مواقع في إيران ردا على استهداف سفينة بهرمز
-
افتتاح جسر يربط بين أميركا وكندا نهاية الشهر الحالي بعد تأجيله بسبب خلافات بين البلدين
-
إيني: سوق النفط قد تخرج من نطاقها السعري الحالي بحلول مطلع 2027
-
ثغرة أمنية في طائرة ترامب... واستدعاء صحافيين!
-
ماكرون يستضيف الاثنين 25 رئيس دولة وحكومة للبحث في دعم أوكرانيا
-
العثور على وزيرة سابقة مقتولة داخل منزلها !
-
بالصورة: اسرائيل تنفذ عمليات إغتيال جديدة!
-
أكثر من 1700 وفاة جراء الحر في بلجيكا وموجة متواصلة في فرنسا
-
توقيف رجل لوضعه مجسّماً لمسجد فوق موقد نار في آيرلندا الشمالية
-
وكالة: كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النووية
-
-
Just in
-
10 :29
وزير خارجية إسبانيا: يجب احترام سيادة لبنان وعلينا التنديد بالهجمات الإسرائيلية
-
10 :26
"أسطورة"... الموت يُغيّب فناناً بارزًا! (صورة) تتمة
-
10 :17
"أيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافًا إيرانية
-
10 :13
أكثر من 2700 حالة وفاة بسبب موجات الحرّ! تتمة
-
10 :07
نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: يجب محاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى وهذا حق للشعب الإيراني
-
09 :57
الاتحاد الأوروبي: نشدد على أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"أسطورة"... الموت يُغيّب فناناً بارزًا! (صورة)
-
-
13 July 2026
-
أكثر من 2700 حالة وفاة بسبب موجات الحرّ!
-
-
-
13 July 2026
-
النفط يقفز والذهب يتراجع
-
-
13 July 2026
-
دفع أميركي لتنفيذ المنطقة التجريبية في جنوب لبنان بالتزامن مع اجتماع روما
-
-
-
13 July 2026
-
المونديال ينعش الأسواق ويثقل الأسر اللبنانية
-
-
-
13 July 2026
-
جبهة الجنوب قد تشتعل مجدداً..!
-
-
-
13 July 2026
-
تأكيد هوية الشهداء الثلاثة
-
-
-
13 July 2026
-
طرابلسي: تجتمع لجنة التربية النيابية بحضور وزيرة التربية اليوم.. سنناقش موضوع الامتحانات
-
-
-
13 July 2026
-
سقوط قواعد الاشتباك.. متى سيرُدّ الحزب؟
-
-
-
13 July 2026
-
"الفقرة الخامسة".. كيف فجّر بند غامض معركة السيطرة على هرمز؟
-
-
-
13 July 2026