إعلام إيراني: انفجارات تدوي في قواعد أمريكية بالأردن والبحرين والكويت
-
13 July 2026
-
4 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
روسيا اليوم: أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات شديدة في قاعدة موفق السلطي الجوية بالأردن، مشيرة إلى أن النيران لا زالت مشتعلة بمقر الاسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
وأفادت الوكالة الإيرانية بسماع دوي انفجارات شديدة في قاعدة موفق السلطي الجوية بالأردن التي تعتبر القاعدة الرئيسية للجيش الأمريكي في المنطقة وفيها أسراب مقاتلات أف35 وأف15.
من جهة أخرى، قالت الوكالة إن النيران وأعمدة الدخان لا زالت تتصاعد من مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بعد استهدافه برشقات صاروخية إيرانية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي شن عدوانا على قواعد ساحلية عسكرية إيرانية، وأن عمليات رده على الهجمات الأمريكية مستمرة وسيعلن تفاصيلها تباعا.
وحتى الآن، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مستودعات كبيرة للصواريخ ومخازن الوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن.
ثم أعلن أنه استهدف ودمر بشكل كامل مخازن الوقود وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في القاعدة الأمريكية في علي سالم بالكويت، بالإضافة إلى نظام راداري استراتيجي "إف بي إس" في قاعدة أحمد الجابر.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن مصادر إخبارية تأكيدها سماع أصوات انفجارات عنيفة في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في الكويت.
-
Just in
-
10 :29
وزير خارجية إسبانيا: يجب احترام سيادة لبنان وعلينا التنديد بالهجمات الإسرائيلية
-
10 :26
"أسطورة"... الموت يُغيّب فناناً بارزًا! (صورة) تتمة
-
10 :17
"أيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافًا إيرانية
-
10 :13
أكثر من 2700 حالة وفاة بسبب موجات الحرّ! تتمة
-
10 :07
نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: يجب محاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى وهذا حق للشعب الإيراني
-
09 :57
الاتحاد الأوروبي: نشدد على أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز
-
-
Other stories
-
-
-
التصعيد الأميركي الإيراني يهدد الملاحة ويعمق أزمة هرمز
-
«الحرس الثوري» يغلق المضيق ويستهدف سفناً... وواشنطن ترد بضربات طالت 140 هدفاً
-
غوتيريش يحض واشنطن وطهران على ضبط النفس واستئناف التفاوض
-
وفاة السيناتور ليندسي غراهام اثر مرض مفاجئ
-
زيلينسكي: سنحاسب المسؤولين عن تشغيل مستودعات أسلحة بمنطقة سكنية
-
قاليباف: لقد انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب
-
إيران تشن سلسلة ضربات على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط
-
هيغسيث: إيران تدفع الآن ثمن اعتدائها على الملاحة في هرمز
-
واشنطن تضرب مواقع في إيران ردا على استهداف سفينة بهرمز
-
افتتاح جسر يربط بين أميركا وكندا نهاية الشهر الحالي بعد تأجيله بسبب خلافات بين البلدين
-
إيني: سوق النفط قد تخرج من نطاقها السعري الحالي بحلول مطلع 2027
-
ثغرة أمنية في طائرة ترامب... واستدعاء صحافيين!
-
ماكرون يستضيف الاثنين 25 رئيس دولة وحكومة للبحث في دعم أوكرانيا
-
العثور على وزيرة سابقة مقتولة داخل منزلها !
-
بالصورة: اسرائيل تنفذ عمليات إغتيال جديدة!
-
أكثر من 1700 وفاة جراء الحر في بلجيكا وموجة متواصلة في فرنسا
-
توقيف رجل لوضعه مجسّماً لمسجد فوق موقد نار في آيرلندا الشمالية
-
وكالة: كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النووية
-
ليلة مأسوية.. وفاة فتاة تبلغ 17 عاماً خلال الاحتفال بفوز فرنسا!
-
ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي
-
-
Just in
-
10 :29
وزير خارجية إسبانيا: يجب احترام سيادة لبنان وعلينا التنديد بالهجمات الإسرائيلية
-
10 :26
"أسطورة"... الموت يُغيّب فناناً بارزًا! (صورة) تتمة
-
10 :17
"أيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافًا إيرانية
-
10 :13
أكثر من 2700 حالة وفاة بسبب موجات الحرّ! تتمة
-
10 :07
نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: يجب محاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى وهذا حق للشعب الإيراني
-
09 :57
الاتحاد الأوروبي: نشدد على أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"أسطورة"... الموت يُغيّب فناناً بارزًا! (صورة)
-
-
13 July 2026
-
أكثر من 2700 حالة وفاة بسبب موجات الحرّ!
-
-
-
13 July 2026
-
النفط يقفز والذهب يتراجع
-
-
13 July 2026
-
دفع أميركي لتنفيذ المنطقة التجريبية في جنوب لبنان بالتزامن مع اجتماع روما
-
-
-
13 July 2026
-
المونديال ينعش الأسواق ويثقل الأسر اللبنانية
-
-
-
13 July 2026
-
جبهة الجنوب قد تشتعل مجدداً..!
-
-
-
13 July 2026
-
تأكيد هوية الشهداء الثلاثة
-
-
-
13 July 2026
-
طرابلسي: تجتمع لجنة التربية النيابية بحضور وزيرة التربية اليوم.. سنناقش موضوع الامتحانات
-
-
-
13 July 2026
-
سقوط قواعد الاشتباك.. متى سيرُدّ الحزب؟
-
-
-
13 July 2026
-
"الفقرة الخامسة".. كيف فجّر بند غامض معركة السيطرة على هرمز؟
-
-
-
13 July 2026