أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات شديدة في قاعدة موفق السلطي الجوية بالأردن، مشيرة إلى أن النيران لا زالت مشتعلة بمقر الاسطول الخامس الأمريكي في البحرين.وأفادت الوكالة الإيرانية بسماع دوي انفجارات شديدة في قاعدة موفق السلطي الجوية بالأردن التي تعتبر القاعدة الرئيسية للجيش الأمريكي في المنطقة وفيها أسراب مقاتلات أف35 وأف15.من جهة أخرى، قالت الوكالة إن النيران وأعمدة الدخان لا زالت تتصاعد من مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بعد استهدافه برشقات صاروخية إيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي شن عدوانا على قواعد ساحلية عسكرية إيرانية، وأن عمليات رده على الهجمات الأمريكية مستمرة وسيعلن تفاصيلها تباعا.وحتى الآن، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مستودعات كبيرة للصواريخ ومخازن الوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن.ثم أعلن أنه استهدف ودمر بشكل كامل مخازن الوقود وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في القاعدة الأمريكية في علي سالم بالكويت، بالإضافة إلى نظام راداري استراتيجي "إف بي إس" في قاعدة أحمد الجابر.وفي هذا الصدد، نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن مصادر إخبارية تأكيدها سماع أصوات انفجارات عنيفة في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في الكويت.