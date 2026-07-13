التصعيد الأميركي الإيراني يهدد الملاحة ويعمق أزمة هرمز
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13 July 2026
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4 hrs ago
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source: سكاي نيوز عربية
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سكاي نيوز عربية: دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع تبادل الضربات العسكرية وتضارب المواقف بشأن وضع الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن الطاقة العالمي.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن العمليات تستهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، وأنها نفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لمحاسبة القوات الإيرانية".
وفي المقابل، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في ضربات أميركية استهدفت محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، في وقت أفادت فيه تقارير بسماع انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجاسك وبوشهر ومناطق أخرى مطلة على مضيق هرمز.
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