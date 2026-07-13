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«الحرس الثوري» يغلق المضيق ويستهدف سفناً... وواشنطن ترد بضربات طالت 140 هدفاً

  • 13 July 2026
  • 21 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: الشرق الأوسط

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