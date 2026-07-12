حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران الأحد على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" و"استئناف المفاوضات بشكل عاجل"، بعد تجدد الضربات بينهما.وجاء في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الكبير واستئناف المواجهات العسكرية في الخليج"، و"يدعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" و"استئناف المفاوضات بشكل عاجل".