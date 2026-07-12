قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأحد، إن عهد الاتفاقات أحادية الجانب قد انتهى "فإما الالتزام بالتعهدات أو دفع ثمن عدم الالتزام".وكتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف في حسابه على منصة "إكس": "انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب. لقد قلنا لكم: التزموا بوعودكم وتعهداتكم، وإلا فعليكم دفع الثمن. والآن عليكم مواجهة الواقع".كما نشر قاليباف في مرفق تغريدته جزءا من البند الخامس من مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا، والذي يؤكد على إعادة فتح مضيق هرمز وفق "الترتيبات الإيرانية".