إيران تشن سلسلة ضربات على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط
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12 July 2026
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2 hrs ago
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source: روسيا اليوم
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روسيا اليوم: افادت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية تشن هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وأضافت أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية.
وفي البحرين، أفادت وسائل إعلام عن انطلاق صافرات الإنذار في عموم البلاد.
أما في قطر، فقد أفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة، مشيرة إلى أن الحكومة أرسلت تنبيها أمنيا للهواتف المحمولة.
وذكرت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديدات الأمنية مرتفع، وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.
من جهة أخرى، قالت وكالة "فارس" إن انفجارات وقعت داخل قواعد عسكرية أمريكية في الكويت.
ولاحقا أعلن الحرس الثوري أنه استهدف أيضا قاعدة عسكرية بالأردن.
وأضاف أنه دمر مركز القيادة وحظائر طائرات إم كيو-9 المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن باستخدام عدة صواريخ باليستية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الأحد، أنها شنت فجر اليوم جولة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجم الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص.
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