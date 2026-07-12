علق وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، على الجولة الجديدة من الضربات الأميركية على إيران فجر اليوم الأحد.وقال هيغسيث في منشور على حسابه في "إكس" إن إيران "اتخذت خيارا سيئا وهي الآن تدفع الثمن".وأفاد الجيش الأميركي بأنه شنّ جولة جديدة من الضربات على إيران، ⁠بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز اليوم الأحد.وأدت سلسلة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة الماضية إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى وقف القتال الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات.وقالت إيران إنها أغلقت مضيق هرمز بالغ الأهمية بعد إطلاق نيران تحذيرية على سفينة كانت تبحر في مسار غير مصرح به.