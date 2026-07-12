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هيغسيث: إيران تدفع الآن ثمن اعتدائها على الملاحة في هرمز

  • 12 July 2026
  • 2 hrs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: سكاي نيوز عربية

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