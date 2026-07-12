Tayyar Article
الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية استهدفت الدولة
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12 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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إيران تعلن تدمير مركز إصلاح وصيانة الطائرات المقاتلة التابع لمركز قيادة قاعدة العديد الجوية في قطر
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Just in
-
08 :21
إيران تعلن تدمير مركز إصلاح وصيانة الطائرات المقاتلة التابع لمركز قيادة قاعدة العديد الجوية في قطر
-
08 :20
المتحدث باسم الجيش الإيراني: التدخلات الأميركية لفتح ممر غير قانوني في مضيق هرمز تسببت بانعدام الأمن
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08 :18
زيلينسكي: سنحاسب المسؤولين عن تشغيل مستودعات أسلحة بمنطقة سكنية تتمة
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08 :09
الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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فوز منتخب إنجلترا على منتخب النرويج بنتيجة (2 - 1) وتأهله إلى النصف النهائي لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد فوزه على نظيره سويسرا بنتيجة (3 - 1)
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07 :59
"الثنائي": هذا أمر خطِر جدًا (الديار) تتمة
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