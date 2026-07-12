أعلن الجيش الأميركي اليوم الأحد أنه يشن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة مدنية في مضيق هرمز.وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن الجيش الأميركي ⁠شنّ جولة جديدة من الضربات على إيران، بعد أن ‌هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة ‌حاويات ‌ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز.وذكرت "سنتكوم" في بيان "صار أحد أفراد الطاقم المدنيين ⁠في ‌عداد المفقودين، والسفينة ⁠غير قادرة على ⁠مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع ⁠على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات".وأكدت "سنتكوم" أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن من بين الأهداف التي تستهدفها الضربات الأميركية في إيران، مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى رادارات المراقبة الجوية ومواقع تخزين الصواريخ.ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن تقارير تحدثت عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم.ووفق وسائل إعلام إيرانية فقد وقعت انفجارات أيضا في بوشهر وعسلويه جنوبي إيران.وذكرت ⁠هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ​اليوم ‌الأحد أنها تلقت بلاغا ‌عن ‌واقعة على بعد ‌تسعة أميال ‌بحرية ⁠شرقي سلطنة عُمان.