weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

واشنطن تضرب مواقع في إيران ردا على استهداف سفينة بهرمز

  • 12 July 2026
  • 2 hrs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: سكاي نيوز عربية

Just in