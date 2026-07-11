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إيني: سوق النفط قد تخرج من نطاقها السعري الحالي بحلول مطلع 2027

  • 11 July 2026
  • 7 hrs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: Reuters

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