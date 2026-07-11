إيني: سوق النفط قد تخرج من نطاقها السعري الحالي بحلول مطلع 2027
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11 July 2026
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7 hrs ago
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source: Reuters
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قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، إن سوق النفط العالمية قد تخرج من نطاقها السعري الحالي، الذي يتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل، بحلول الربع الأول من عام 2027 على أقصى تقدير، إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع الطلب على الطاقة.
وأوضح ديسكالزي، في مقابلة مع صحيفة نُشرت السبت، أن السحب من المخزونات الاستراتيجية ساعد حتى الآن في إبقاء أسعار الخام ضمن هذا النطاق.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر متزايدة، لأن الاحتياطيات العالمية ليست غير محدودة.
وقال: «الحل طويل الأجل يتمثل في تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الإمدادات ومساراتها».
وأشار ديسكالزي إلى أن المخزونات النفطية العالمية تراجعت بمتوسط 3.8 مليون برميل يومياً، قبل أن يتسارع الانخفاض إلى 4.6 مليون برميل يومياً في مايو، نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب الإيرانية التي بدأت في نهاية فبراير.
كما أشار إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء، المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع السريع في مراكز البيانات، زاد من أهمية ضمان أمن إمدادات الطاقة.
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