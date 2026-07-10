ماكرون يستضيف الاثنين 25 رئيس دولة وحكومة للبحث في دعم أوكرانيا
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10 July 2026
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12 hrs ago
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source: tayyar.org
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يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، منهم الرئيس الأوكراني، في اجتماع لـ"تحالف الراغبين" يهدف إلى "تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا"، وفق ما أعلن الإليزيه الجمعة.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن "الهدف هو الدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف" مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا". وأشارت خلال إيجاز صحافي إلى أن "القمة التي تقترن بالعرض العسكري التقليدي في 14 تموز في جادة الشانزليزيه، تمثل لحظة تقارب ووحدة قوية عبر الأطلسي، وتعكس أيضا تحسن الوضع على الأرض" بالنسبة لكييف.
سيركز قادة التحالف خصوصا على التعاون مع أوكرانيا في مجال "الدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ البالستية"، بما يشمل إنتاج كييف للأسلحة على أراضيها.
كما أكدت الرئاسة الفرنسية أن فولوديمير زيلينسكي سيحضر الثلاثاء العرض العسكري الذي يشارك فيه جنود من دول تقدم دعما عسكريا لكييف، إلى جانب قادة آخرين من التحالف.
وأعلن كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حضورهم في العرض، في حين ستتغيب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
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