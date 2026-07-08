قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن واشنطن ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تقوض أي تفاهمات قائمة، مؤكدا أن إيران ليست ممن تستسلم.وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، استعرض قاليباف أبرز الانتهاكات الأمريكية، والتي شملت "انتهاك الاتفاقيات الإيرانية في مضيق هرمز، واستمرار التهديدات بشن هجمات عسكرية جديدة، والهجوم على المناطق الجنوبية من إيران، وإعادة فرض العقوبات على قطاع النفط، إلى جانب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".