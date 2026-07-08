أكسيوس: ضربات أميركا على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقتها
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08 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كشفت معلومات أميركية جديدة أن الضربات التي نفذها الجيش الأميركي على إيران ليل الثلاثاء كانت أقوى بأربعة إلى خمسة أضعاف من الهجمات السابقة التي وقعت قبل نحو 10 أيام، كما اتسمت بنطاق أوسع وقوة نارية أكبر.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الضربات استهدفت مجموعة واسعة من القدرات العسكرية الإيرانية، شملت أنظمة دفاع جوي، ومنظومات للمراقبة الساحلية، وصواريخ أرض-جو، ومواقع لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة ومنشآت في الموانئ.
وتكشف طبيعة الأهداف عن اتساع نطاق العملية الأميركية، إذ طالت منظومات الرصد والمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية، إلى جانب قدرات هجومية مرتبطة بالصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة.
وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت تنفيذ ضربات "قوية" ضد إيران، ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.
وقالت "سنتكوم" إن الضربات جاءت ردا على الهجمات الإيرانية على السفن الثلاث، متوعدة طهران بـ"دفع ثمن باهظ" لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها، ووصفت التحركات الإيرانية بأنها "غير مبررة وخطيرة" وتشكل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار.
وتزامنت الضربات مع سماع سلسلة انفجارات في مناطق إيرانية محيطة بمضيق هرمز، شملت جزيرة قشم ومدينة سيريك وبندر عباس، بحسب الإعلام الإيراني الرسمي.
وذكر التلفزيون الإيراني أن ستة انفجارات سُمعت في جزيرة قشم وسبعة في مدينة سيريك، فيما أفادت تقارير إعلامية بسقوط مقذوفات على أرصفة تجارية وأرصفة صيد في ميناء سيريك.
وتعد هذه أول ضربات أميركية ضد إيران منذ سلسلة الغارات التي نفذتها واشنطن أواخر الشهر الماضي، في وقت دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل، وسط استمرار أعمال عنف متقطعة في منطقة الخليج.
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الجيش الإيراني:
- استهدفنا قاعدة أميركية في البحرين ونتعهّد بشن المزيد من الهجمات إذا كرّرت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران
- الولايات المتحدة تتحمّل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار
- جميع القواعد الأميركية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لمسيّراتنا
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